Рекордные снегопады при мягкой зиме: какой прогноз дал климатолог Карнаухов

Предстоящей зимой в России может выпасть рекордное количество снега, однако из-за относительно высокой температуры он, вероятно, будет таять в течение сезона. Такой прогноз в интервью информационной службе «Вести» представил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

Зима может оказаться теплее обычного

По оценке климатолога, температурный режим предстоящей зимы в России, вероятно, будет мягче привычного. При этом потепление не исключает крупных снегопадов, которые в отдельных случаях могут оказаться рекордными.

Карнаухов отметил, что в последние годы снег нередко тает еще в течение зимнего сезона. По его прогнозу, подобная ситуация может повториться и предстоящей зимой.

Как Эль-Ниньо повлияет на погоду

Ученый связывает ожидаемые погодные условия с Эль-Ниньо — климатическим явлением, влияющим на температуру и осадки в разных частях мира. По его оценке, в России зима может быть мягкой, тогда как в других регионах планеты возможны засухи и наводнения.

Ученые предупредили о возможных последствиях для населения

Ранее исследователи Climate Impact Lab рассчитали, что к февралю 2027 года последствия Эль-Ниньо могут привести примерно к 450 тыс. дополнительных смертей по всему миру. Согласно этой оценке, особенно серьезная угроза связана с ожидаемой рекордной жарой в Южном полушарии.

Этот расчет представляет собой прогноз возможных последствий климатического явления, а не подтвержденное число будущих смертей.