Турагент рассказал, как выгодно забронировать тур на Новый год

Турагент Дмитрий Мир рассказал REGIONS, в какие месяцы выгоднее всего бронировать туры на Новый год. По мнению специалиста, оптимальное время — сентябрь и октябрь.

Эксперт высказал мнение, что раннее бронирование особенно выгодно для тех россиян, кто решил провести новогодние праздники в Таиланде, Дубае и на Мальдивах или выбрал для зимнего отдыха горнолыжные курорты России и Европы. Именно эти направления считаются наиболее популярными. Специалист рекомендует обратить внимание на услугу раннего бронирования семьям с детьми или тем туристам, для кого принципиально жить в конкретном номере.

«В это время (в сентябре и октябре. — Прим. ред.) доступен максимальный выбор отелей, удобные рейсы и специальные пакеты, включая групповые трансферы и праздничные программы. Более того, у туроператоров действуют акции с гибкими условиями оплаты», — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что раннее бронирование позволит россиянам не переживать, что потом они столкнуться с отсутствием мест. Однако услуга имеет и недостаток. В сентябре и октябре отели обычно еще не предлагают скидок. Более приемлемые варианты преимущественно появляются в преддверии Нового года.

Ноябрь эксперт назвал «средним» периодом. В это время заметен рост цен, но найти пакетные предложения еще можно. Кроме того, крупные операторы нередко предлагают промокоды. В ноябре лучшие предложения уже забронированы, но, по мнению Мира, выбрать оптимальное сочетание «цена–условия» еще возможно.

«Для тех, кто умеет быстро принимать решения, выгодным может оказаться конец ноября. Черная пятница и предновогодние распродажи дают шанс поймать большие скидки на туры и авиабилеты», — сообщил REGIONS.

