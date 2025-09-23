Когда выгоднее брать отпуск в 2026 году: даты и месяца

Планируя даты отпуска, не стоит забыть о том, что чем больше рабочих дней в месяце, тем дешевле рабочий день для сотрудника. И наоборот — месяцы, в которых мало рабочих дней — наименее выгодные для отпуска периоды. В какие даты стоит взять отпуск в 2026 году, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт подчеркнула, что, чем меньше рабочих дней в месяце, тем они дороже, а, следовательно, уйти в этот период в отпуск — значит не досчитаться определенной суммы в кошельке.

«Посмотреть, сколько рабочих дней в каждом месяце 2026 года можно в производственном календаре. Чем больше рабочих дней приходиться на тот или иной месяц, тем на более весомую сумму отпускных вы можете рассчитывать. В 2026 году фаворитом по количеству рабочих дней в месяце является июль, а это целых 23 рабочих дня», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, выгодными месяцами для ухода в отпуск являются апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в них по 22 рабочих дня.

«Чуть менее выгодными для ухода в отпуск станут март, июнь и август, в которых на один рабочий день меньше. Впрочем, не всегда исключительно финансовая сторона вопроса является определяющей при выборе дат для очередного оплачиваемого отпуска. Если работник преследует интересы, связанные с захватом как можно большего количества отпускных дней, то идеальными месяцами в данном случае являются январь и май 2026 года», — отметила эксперт.

Именно в данные месяцы очень много праздничных дней, и можно взять несколько дней «в придачу», чтобы насладиться максимальным количеством свободных от работы дней, пояснила экономист.

«Приведем небольшой пример. Смотрим, март, например. Выходные дни — 7, 8, 9 марта. Если «дробить» отпускные и взять отпуск с 10 по 13 марта, всего-то четыре дня, то можно отгулять практически 9 дней, то есть в два раза больше. В мае с отпуском с 4 по 8 число, количество свободных от работы дней, с выходом на рабочее место 12 мая составит 11 дней», — продолжила Проданова.

Также эксперт отметила, что законом не запрещается «дробление» отпуска на сравнительно небольшие промежутки времени.

«Главное, чтобы одна из основных частей ежегодного оплачиваемого отпуска работника состояла не менее, чем из 14 календарных дней. А вот уже оставшуюся часть можно разбивать на любое количество дней и закон это никак не запрещает (ст. 123, 125 ТК)», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что до +11 похолодает в Подмосковье на неделе с 23 по 26 сентября.