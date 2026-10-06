Уроженец США откроет турнир по национальной борьбе в Кузбассе: три дня единоборств и звездный гость

Белово готовится принять чемпионат и первенство Кузбасса по двум видам единоборств — борьбе корэш в классическом варианте и борьбе на поясах в вольном стиле. Состязания продлятся три дня, с 9 по 11 октября. Об этом информирует областное министерство спорта, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, событие обещает быть заметным — хотя бы из-за гостя. На торжественном открытии, которое начнется 9 октября в 19:00, заявлен Джефф Монсон. Место проведения — беловский ФОК «Металлург» на улице Пролетарская, 1/1.

Программа расписана по дням. 10 октября с 9 утра до 2 часов дня на ковер выйдут борцы корэш в классике. Затем, с двух до семи вечера, пройдут схватки по борьбе на поясах в вольном стиле.

«Главным гостем вечера станет Джефф Монсон – известный боец смешанных единоборств, чемпион и победитель международных турниров», – сказали в ведомстве.

Что представляет собой корэш? Это единоборство на поясах, где задача — уложить соперника на ковер, используя разрешенные приемы. Вид спорта насчитывает тысячелетнюю историю и вместе с обрядами и традициями составляет национальную культуру многих тюркских народов.

Джефф Монсон — уроженец США, отказавшийся от американского гражданства ради российского. В смешанных единоборствах 50-летний боец одержал 60 побед, потерпел 26 поражений и один раз завершил бой вничью. Серьезные травмы вынудили его покинуть ММА и переключиться на бокс.

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