От рекордов к науке: «Русский Халк» Сергей Агаджанян поступил в магистратуру МГАФК

Многократный рекордсмен мира по силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян («Русский Халк») зачислен в магистратуру Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) в Малаховке. Спортсмен прошел вступительные испытания на бюджетной основе по направлению подготовки в скоростно-силовых видах спорта и единоборствах, пишет REGIONS .

Детали поступления и направление обучения

Сергей Агаджанян принял решение о поступлении после прохождения Дня открытых дверей в академии и сдал вступительный экзамен 18 августа:

Кафедра и специализация: Зачислен приказом ректора МГАФК Ольги Шевченко на кафедру теории и методики тяжелой атлетики имени А. Н. Воробьева. Специализация — «Подготовка спортсменов скоростно-силовых видов спорта и единоборств».

Форма обучения: Бюджетная основа.

Кураторство: Куратором рекордсмена станет заведующий кафедрой, теоретик силовых видов спорта Иса Имранович Зулаев.

Планы по научной и спортивной деятельности

Иса Зулаев отметил высокую значимость прихода в магистратуру спортсмена с богатым практическим и общественным опытом популяризации ЗОЖ.

Кроме того, в рамках совместной работы с кафедрой запланирована подготовка Сергея Агаджаняна к новому экстремальному и зрелищному силовому номеру, включающему элементы классической тяжелой атлетики.