Зеленский призвал США и Европу усилить давление на Россию ради достижения мира

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 марта, опубликовал на официальной странице в телеграм-канале пост, в котором призвал США и Европу продолжить давление на Россию, усиливая его.

Пост сопровождается видеорядом с комментариями на английском языке. В сообщении президент Зеленский рассказывает, что на протяжении недели ВС РФ атаковали некоторые украинские объекты. По его данным, Армия России применяла различные виды снарядов и БПЛА. Зеленский уверен, что Украина, Европа и США должны объединить силы, чтобы препятствовать действиям России.

Владимир Зеленский призвал страны не просто продолжить введение различных санкций против России, но и усилить данные ограничения. По его мнению, только таким образом можно добиться справедливого и продолжительного мира. Он призвал также применять и другие более решительные меры. Украинский президент высказал мнение, что Россия не заинтересована в решении вооруженного конфликта мирным способом.

Ранее сообщалось, что представитель МИД Украины Тихий назвал Лукашенко «тараканом».