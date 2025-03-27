Ушедшая с начала СВО зарубежная компания впервые вернулась в Россию

Компания Ariston, итальянский производитель водонагревателей и отопительного оборудования, проинформировала о возобновлении работы в России, сообщил телеграм-канал «Банки, деньги, два офшора».

Телеграм-канал напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин отметил указ, согласно которому «Газпрому» поручили вернуть акции компании. Изначально решение о передаче акций было принято в связи с тем, что итальянская компания заявила о прекращении сотрудничества из-за введенных санкций.

Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони прокомментировал решение Путина. Он отметил, что на протяжении многих лет компания инвестировала в российский рынок. Указ президента РФ, по его мнению, свидетельствует о признательности компании.

Руководитель компании отметил, что Ariston будет продолжать вести деятельность на территории России с учетом международных ограничений, введенных против России. Итальянская Ariston — первый зарубежный бренд, заявивший о возращении в РФ после начала СВО.

Ранее стала известна судьба «дочки» итальянской Ariston в России.