Стала известна судьба «дочки» итальянской Ariston в России

Президент России исключил российскую дочернюю компанию Ariston («Аристон термо Русь») из списка предприятий, которые могут быть под управлением «Газпрома».

Глава государства отменил решение о передаче структуре «Газпрома» во временное управление российских активов итальянской Ariston. Мера действовала с апреля прошлого года. Доли российской структуры итальянцев были переданы под управление «Газпром бытовые системы», но теперь зарубежную компанию исключили из списка «подчиненных».

Сама организация специализируется на производстве бытовых электроприборов. Согласно отчетности по РСБУ за 2023 год, выручка росла, но чистая прибыль сократилась в 12 раз, до 33 млн рублей.

«Аристон термо Русь» входит в Ariston Group. Однако после 2022 года, когда ввели санкции, активы иностранных компаний в РФ могли переходить под временное управление. Так в стране сохраняли производственные мощности ушедших предприятий.

Таким образом, Ariston и BHS Hausgerate, их Bosch и Siemens, больше не находятся во временном управлении АО «Газпром бытовые системы».

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