Ушла эпоха: умер Анатолий Лобоцкий — народный артист, чьи роли в «Молодежке» и «Калашникове» знает вся страна

С глубоким прискорбием сообщается о кончине народного артиста России Анатолия Лобоцкого. Выдающийся актер театра и кино, известный зрителям по многочисленным ролям, ушел из жизни в возрасте 66 лет. Печальную новость подтвердил ТАСС со ссылкой на близкое окружение Анатолия Анатольевича.

«Да, это правда. <…> Это сегодня случилось», — сказал собеседник агентства.

Причина смерти народного артиста России Анатолия Лобоцкого — онкологическое заболевание, сообщил SHOT. По информации телеграм-канала, актер долгое время боролся с раком легкого, в связи с чем в начале прошлого года ему была проведена операция по удалению части органа.

Однако, как стало известно, болезнь продолжила прогрессировать и дала метастазы в другие органы. По имеющимся данным, Анатолия Лобоцкого не стало утром 20 декабря. Официального подтверждения причин кончины нет.

Народный артист России оставил богатое творческое наследие, воплотив на экране десятки запоминающихся образов. Зрителям он особенно полюбился по работам в таких проектах, как спортивная драма «Молодежка», философская лента «Зависть богов», байопик «Калашников» и многих других картинах.

Ранее сообщалось, что скончался экс-глава Камчатки Дмитрий Качин.