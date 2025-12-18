Скончался экс-глава Камчатки Дмитрий Качин

Дмитрий Качин, который возглавлял Камчатский край с 1971 по 1986 год, скончался в возрасте 96 лет. Эту информацию действующий губернатор региона Владимир Солодов опубликовал в своем телеграм-канале в четверг, 18 декабря.

В своём кратком некрологе Солодов отметил, что Качин начал свою профессиональную деятельность матросом на рыболовецком судне, а впоследствии стал главой региона. Он активно работал над модернизацией рыболовного флота и продвижением сельского хозяйства.

При Качине в Петропавловске-Камчатском развернулась масштабная строительная кампания, которая существенно повлияла на облик города сегодня.

«Ушел из жизни выдающийся человек, внесший неоценимый вклад в развитие Камчатки, Дмитрий Иванович Качин», – написал Солодов.

Причины ухода из жизни Качина не раскрываются.

