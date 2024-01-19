В МИД РФ прибыл посол Франции, которого вызывали после ликвидации наемников в Харькове

Корреспондент ТАСС информирует о том, что в здание МИД РФ заходил посол Франции, который пребывал там на протяжении 45 минут.

МИД РФ отправил уведомление послу Франции о необходимости обсудить ситуацию, которая сложилась в Харькове. Российские военные поразили здание, в котором находились наемники из Франции. Известно, что удалось поразить 60 иностранных жителей. В МИД были намерены обсудить, почему наемники из Франции поддерживают ВСУ.

Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в министерство. После визита он отказался что-либо комментировать представителям СМИ.

Ранее военный американский аналитик Скотт Риттер высказал мнение, что правительство Франции не могло не знать, что на территории Украины находятся граждане ее страны, которые участвуют в зоне СВО против РФ.