Военный американский аналитик Скотт Риттер уверен, что правительство Франции не только знает о том, что ее граждане выполняют боевые задачи в зоне СВО на стороне Украины, но и оказывает им помощь, сообщает РИА Новости .

Ранее Минобороны РФ заявили, что в Харькове были ликвидированы французские наемники. Известно о 60 погибших. Бывший американский разведчик уверен, что именно большое количество наемников и указывает на то, что не знать об их пребывании на территории Украины было невозможно.

Эксперт Скотт Риттер считает, что необходимо выяснить, кто именно был уничтожен из наемников. Это могли быть мужчины, которые отправились в зону СВО для получения адреналина. Совершенно другое дело, если это были представители профессиональных военных организаций, которые курировали действия ВСУ.

«Маловероятно, что такое число французов находилось на Украине без поддержки правительства Франции, а значит, что власти потворствуют подобным действиям», — рассказал РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Государственная Дума обратится с запросом к правительству Франции, как в стране, где на законодательном уровне запрещено участие в вооруженных конфликтах, могли не знает о происшедшем событии.