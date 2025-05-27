В Омске борются с кадровым дефицитом учителей

В омских школах открыты вакансии для 221 учителя, сообщил gorod55.ru. В департаменте образования омской мэрии отметили, что по сравнению с прошлым годом потребность в учителях снизилась, однако полностью решить проблему с нехваткой кадров не удалось.

В департаменте назвали наиболее востребованные профили учителей — преподаватель английского языка, математики, технологии, русского языка и литературы. Нехватка кадров также образовалась в младшем звене. Кроме того, вакантные места открыты в детских садах. Требуются воспитатели и помощники воспитателей.

По мнению экспертов, дефицит учителей образовался по разным причинам. Педагоги переезжают в другие города, меняют сферу деятельности или переходят на другие должности. Некоторые выходят на пенсию. Администрации школ вынуждены перегружать других учителей, пока проходит поиск кандидатов.

В депобразования рассказали, что предпринимают необходимые меры для решения проблемы. Например, заключают договор, чтобы студенты выбирали целевое обучение. Проводят встречи с выпускниками вузов для привлечения их на работу.

«Ежегодно в образовательные учреждения трудоустраиваются около 300 выпускников образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования. В 2024/2025 учебном году в образовательные учреждения трудоустроены 394 молодых педагога», — рассказали Городу55 в депобразования.

В депобразования отметили, что для учителей делают бонусы. Например, педагоги имеют право без очереди записать своего ребенка в школу или детский сад. Для молодых специалистов предусмотрена единовременная денежная выплата. При трудоустройстве учителям назначают более высокую заработную плату, чем рекомендовано в соответствии с категорией и уровнем квалификации.

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