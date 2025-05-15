В реанимацию больницы в Москве доставили 135-килограммового подростка

В конце апреля в Морозовскую больницу был доставлен 16-летний подросток весом 135 кг. Молодого человека поместили в реанимацию. Выяснилось, что его мама никогда не обращалась к медикам. В случае каких-либо проблем женщина молилась и лечила сына народными средствами, сообщил телеграм-канал Baza.

По информации канала, медики решили сообщить о пациенте сотрудникам правоохранительных органов. Им показалось подозрительным, что ранее мама подростка не обращалась в больницу.

«Врачи выявили у него синдром полиорганной недостаточности, ожирение тяжелой степени, кардиомиопатию, анемию и дыхательную недостаточность», — сообщила Baza.

По данным канала, мама ребенка рассказала, что сын никогда не жаловался на плохое самочувствие. Она вызвала скорую сразу, как подростку стало плохо. Юноша окончил девять классов школы, но дальнейшее обучение решил не продолжать. Он также не работает. Мама подростка рассказала о тяжелой ситуации в семье. Так, два года назад денег не хватало даже на продукты питания.

По информации канала, подросток — долгожданный ребенок. Его мама ранее попала в ДТП с мужем. На тот момент она находилась в положении. Супруг погиб. Сохранить беременность не получилось. Через 15 лет после трагедии женщина снова забеременела. Своего сына она считает «подарком от Бога», утверждает Baza.

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