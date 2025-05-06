Клавишник МакSим и экс-звезда группы «Ленинград» впал в кому

Музыкант Дмитрий Иванов, ранее выступавший в составе «Ленинграда», находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

В публикации сестра музыканта сообщила, что у Дмитрия Иванова произошел обширный инсульт. Его госпитализировали в отделение реанимации Боткинской больницы. Там он оставался с 29 апреля. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Как пишет StarHit, музыкант впал в кому. Его соцсети в настоящее время ведет родственница. Она подчеркнула, что никаких сборов на лечение не ведут, но ситуацией могут воспользоваться мошенники. Дмитрий Иванов несколько лет был участником группы «Ленинград». Последний раз он выступал с коллективом в январе 2025 года в Абу-Даби. В апреле он стал сотрудничать с певицей МакSим.

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