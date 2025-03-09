В режим военной подготовки переведут работу ЕК

По данным издания, соответствующее заявление Урсула фон дер Ляйен сделала на пресс-конференции. Мероприятие провели в Брюсселе с целью подвести итоги 100 дней работы второго состава ее ведомства. Председатель Еврокомиссии заявила, что организации важно отвечать на вызовы, которые перед ней поставлены.

«Мы должны переключиться в режим подготовки. <...> Экстраординарные времена требуют экстраординарных мер, и это также верно для Еврокомиссии», — заявила она.

Урсула фон дер Ляйен проинформировала о рабочих планах на ближайшие дни. В частности, в скором времени она инициирует проведение заседания коллегии Еврокомиссии по обороне. Ранее подобных мер еще не было предпринято ни разу. Члены Еврокомиссии на регулярной основе будут получать информацию о ситуации в сфере безопасности и ее развитии.

Председатель ЕК рассказала, что во время подобных мероприятий его участники будут рассматривать разные вопросы, которые касаются не только внешнеполитической ситуации. Так, будет уделено внимание темам энергетики и торговли, кибербезопасности и научным исследованиям. Она заверила, что Евросоюзу важно больше средств направлять на военную оборону.

По мнению фон дер Ляйен, Европейский союз должен превратиться в оборонное объединение в рамках кредитного плана на €800 млрд. ТАСС напомнил, что саммит ЕС на данный момент не нашел источники, из которых данные средства могли бы выделяться.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен озвучила план перевооружения Европейского союза.