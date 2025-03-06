Фон дер Ляйен озвучила план перевооружения Европейского союза

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сказала, что европейским странам грозит опасность, по причине чего план по перевооружению Европейского союза предусматривает вложение средств в сферу обороны и поставки оружия Киеву для дальнейших боевых действий. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам главы ЕК, Европа находится перед явной опасностью, поэтому она должна обладать возможностью защитить себя. Упомянула она в своей речи и Украину.

«Мы хотим создать для Украины ситуацию, когда она сможет защищать себя и добиваться устойчивого и продолжительного мира… Поэтому я сегодня представлю европейским лидерам план по перевооружению Европы на 800 миллиардов евро инвестиций в область обороны… Это послужит делу перевооружения Европы и вооружения Украины для продолжения боевых действий», — заявила чиновница перед стартом в Брюсселе специального саммита, который посвящен Украине и европейское обороне и безопасности.

Ранее стало известно, что названую выше сумму во многом придется собирать за счет увеличения трат всех стран Европейского союза на оборону. Подобным образом Урсула фон дер Ляйен рассчитывает набрать €650 млрд, а еще €150 млрд должны быть привлечены в качестве кредитов. Во Франции подобный сценарий предложили отвергнуть, а еще предложили бороться с инициаторами подобных идей всеми возможными силами.