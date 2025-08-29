В Росгвардии поделились статистикой проникновения в жилые дома Подмосковья

За последние годы количество краж имущества из квартир и домов в Московской области снизилось, сообщил REGIONS.

Согласно анализу ситуации, на это достижение повлиял комплексный фактор — повсеместное техническое оснащение и развитие систем безопасности. По мнению экспертов, важнейшую роль в сдерживании злоумышленников сыграло массовое внедрение таких элементов, как видеонаблюдение, домофоны, а также услуги консьержей.

По данным издания, значительный вклад в обеспечение правопорядка вносит вневедомственная охрана, которая с 2016 года является структурным подразделением Росгвардии. Как сообщается, ее инфраструктура в регионе масштабна: она включает 32 филиала и 73 пункта централизованной охраны, что позволяет эффективно координировать действия.

По информации издания, в настоящее время под защитой сотрудников ведомства находится свыше 70 тыс. различных объектов. Речь идет не только о частных квартирах и домах, но и о гаражах, автостоянках, садовых некоммерческих товариществах (СНТ), а также о социально значимых учреждениях — школах, детских садах, поликлиниках и объектах культуры. Таким образом, интеграция технологических решений и профессиональных охранных услуг создает надежный барьер для преступности, повышая чувство защищенности жителей Подмосковья.

«Уникальность нашей службы состоит в том, что это единственная организация, которая, с одной стороны, оказывает услуги охраны объектов всех форм собственности, а с другой — занимается выявлением, предупреждением и пресечением преступлений и административных правонарушений не только на охраняемых объектах, но и на постах и маршрутах патрулирования», — сообщил и. о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов.

