Финские магазины запирают алкоголь и товары в шкафы из-за роста краж

В магазинах Финляндии участились случаи установки запирающихся шкафов для хранения товаров, пишет финское издание Yle.

Так, например, в сети супермаркетов Alepa в Хельсинки весь ассортимент алкогольных напитков теперь помещен под замок, доступ к которому ограничен навесными замками и автоматическими перегородками.

Руководитель розничной сети Мика Хейккинен объяснил эти меры исключительным ростом асоциального поведения в стране. По его словам, попытки краж алкоголя в магазинах фиксировались ежедневно, особенно в июле–августе.

Статистика финской полиции подтверждает резкий рост случаев воровства в магазинах. Управляющие торговыми объектами отмечают, что воруют практически все виды товаров.

Для борьбы с кражами отдельные магазины в Хельсинки отказались от касс самообслуживания, а в городе Састамала кассиры проверяют сумки покупателей.

Кроме того, ценные товары начали оборудовать противокражными датчиками, а в одном из магазинов столицы под замок помещают даже дорогие мясные продукты.

