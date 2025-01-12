В школах РФ могут ввести интегральные оценки

Ольга Васильева высказала мнение, что при поступлении важно учитывать все достижения абитуриента. По ее мнению, ЕГЭ не позволяет дать комплексную оценку. Введение интегральной оценки, которое предложил глава СПЧ Валерий Фадеев, президент Российской академии образования считает целесообразной мерой.

ТАСС напомнил, что по мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, такая отметка позволит оценивать знания выпускника по спектру всех изучаемых дисциплин. Например, учителя могли бы высчитывать средний показатель успеваемости выпускника по итогу четверти или полугодия по каждой дисциплине. При поступлении в вуз абитуриент предоставлял бы результаты ЕГЭ и свою интегральную оценку.

«Это разумная идея. Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ», — сказала президент РАО в интервью ТАСС.

Спикер отметила, что обществу необходимо оказывать больше доверия учителям и школе, которые оценивают уровень знаний ребенка. В таком случае к каждому школьнику получится найти индивидуальный подход. По мнению Васильевой, на данный момент ЕГЭ не позволяет оценить весь потенциал абитуриента. Важно демонстрировать все таланты, достижения и способности.

Ранее сообщалось, что российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года.