Российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года российские высшие учебные заведения перейдут на новую систему высшего образования.

Соответствующие нормативные правовые акты к этому времени подготовит и утвердит Министерство науки и высшего образования РФ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

До этого министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в 2025 году начнется подготовка российских университетов к переходу на новую модель высшего образования.

Студенты, которые сейчас учатся по действующим в их вузах программам, по ним и завершат свое обучение.

Ранее сообщалось о том, что в России установили минимальные баллы ЕГЭ на следующий учебный год.