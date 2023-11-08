В Театре кукол Нижнего Тагила показывают спектакли для детей с нарушением зрения

В Театре кукол Нижнего Тагила с октября 2023 года начали реализовывать проект, который позволяет детям с нарушением зрения смотреть спектакли, сообщает tagilcity.ru .

Театр выиграл грант и получил деньги. На благотворительные средства приобрели необходимую технику: передатчики и наушники. Коллектив пригласил тифлокомментатора, задача которого - детально и эмоционально рассказывать детям все, что происходит на сцене. Важно объяснять, какие установлены декорации, какой персонаж выходит, как он выглядит. Премьерой стал спектакль «Муха-Цокотуха».

В планах было показать пять постановок. Сейчас малышей и родителей приглашают на демонстрацию спектакля «Сказки Бабушки зимы». Позже анонсируют, когда театр откроет двери для просмотра еще трех спектаклей: «Евгений Онегин», «Годок-Теремок» и «Пока звучат их голоса…».

В зале собираются незрячие и слабовидящие дети не только из Нижнего Тагила, но и близлежащих городов. Приходят и взрослые с аналогичными проблемами.

В день единого голосования в Подольске незрячим и слабовидящим избирателям округа предложили воспользоваться специальными трафаретами к бюллетеням на шрифте Брайля.