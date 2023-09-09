Незрячие и слабовидящие избиратели Подмосковья голосуют с помощью специальных трафаретов

В Подольске незрячие и слабовидящие избиратели округа голосуют с помощью специальных трафаретов к бюллетеням на шрифте Брайля. Для них специально оборудовано три избирательных участка.

Так, пенсионерка Раиса Уварова в свое время закончила школу-интернат для слепых. На участок ее привел муж.

«Благодаря трафаретам смогла получить полную информацию обо всех кандидатах на месте. Спасибо за помощь в голосовании. Для меня очень важно иметь возможность общаться с людьми и принимать участие в голосовании наравне со всеми», — сказала Уварова.

Председатель подольской организации Всероссийского общества слепых Ольга Саратовская рассказала, что в Подольске рядом со школой № 29 компактно проживают люди с нарушением зрения. В учебном заведении для них организовано два участка.