Незрячие и слабовидящие избиратели Подмосковья голосуют с помощью специальных трафаретов
Фото: [Соцсети]
В Подольске незрячие и слабовидящие избиратели округа голосуют с помощью специальных трафаретов к бюллетеням на шрифте Брайля. Для них специально оборудовано три избирательных участка.
Так, пенсионерка Раиса Уварова в свое время закончила школу-интернат для слепых. На участок ее привел муж.
«Благодаря трафаретам смогла получить полную информацию обо всех кандидатах на месте. Спасибо за помощь в голосовании. Для меня очень важно иметь возможность общаться с людьми и принимать участие в голосовании наравне со всеми», — сказала Уварова.
Председатель подольской организации Всероссийского общества слепых Ольга Саратовская рассказала, что в Подольске рядом со школой № 29 компактно проживают люди с нарушением зрения. В учебном заведении для них организовано два участка.
«Здесь всегда все организовано, незрячих встречают очень доброжелательно. В городе проживают инвалиды по зрению, как правило, они ходят голосовать с членами семьи. На учете в обществе слепых состоит 250 жителей округа, из них примерно 30 владеют системой чтения Брайля. Благодарны организаторам выборов за то, что помогают этим людям получать информацию удобным способом», — сказала Ольга Саратовская.