В Тюмени китайские авто выигрывают у LADA Vesta в ценовой войне

По информации издания, новая LADA Vesta в Тюмени стоит от 1,1 млн руб. Минимальная стоимость версии SW Cross достигает 1,5 млн руб. По мнению экспертов, на первый взгляд отечественный автомобиль стоит дешевле иностранных моделей. Однако комплектация LADA Vesta горожанам кажется слишком простой. Россияне за предложенную сумму рассчитывают на минимальный комфорт, но не получают его.

«За те же деньги в салоне можно взять Belgee X50 с турбомотором и „роботом“ или Chery Tiggo 4 с богатым набором опций — подогревы, климат-контроль, шесть подушек безопасности», — отметил в разговоре с «Нашим городом» автоаналитик Сергей Нестеров.

По данным издания, жители Тюмени обращают внимание на рекламу отечественного автомобиля. В ней указано, что покупатели могут рассчитывать на большую скидку. Анализ официальных данных компании показывает, что скидка действительно есть. Но появляется ряд нюансов: скидка распространяется на машины прошлогоднего выпуска или же при условии оформления кредита.

«Кредит этот под 21,9% на пять–семь лет. В итоге выгода растворяется и переплата оказывается больше самой скидки», — пояснил автоаналитик.

По данным экспертов, китайские бренды субсидируют ставки. Это позволяет россиянам приобрести автомобиль, выплачивая его стоимость на протяжении двух лет под 0,01%. Специалисты назвали процент символическим. Ежемесячный платеж по факту оказывается практически вдвое меньше, чем по Vesta, считают аналитики.

