Выставка ретроавтомобилей пройдет в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина Подольска в выходные отметят День туризма. Посетителей ждут различные экскурсии, выставки, концерт, интерактивные игры.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность культурных мероприятий для жителей региона.

В Подольске в парке проведут выставку Клуба любителей старинных автомобилей «Ретромобиль». Будет представлено более 70 машин 1938–1990 годов.

Также в программе презентация туристического потенциала Подольска, квизы и мастер-классы от РГУТИС, танцевальный флешмоб, выступления Анастасии Андреечкиной, Михаила Торохова и Любови Кузнецовой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке специалистов туристической индустрии в РГУТИС.