В здании железнодорожного вокзала Балашихи выросли условно съедобные грибы

В горшке с декоративным деревом, который стоит на территории вокзала в Балашихе, жители обнаружили съедобный гриб. Старший научный сотрудник Саратовского медицинского научного центра гигиены Юлия Алешина рассказала REGIONS, как грибковые споры могли попасть в цветочный горшок.

«Грибы могут быть безобидными и дополнительно обогащать почву, превращая органические отходы в полезный компост, но некоторые из них, например, плесневые грибы могут нанести вред не только растению, но и человеку», — пояснила эксперт.

Эксперт пояснила, что грунт для комнатных растений может содержать споры различных грибков. Благодаря богатому питательными веществами составу и постоянной влажности, создаются идеальные условия для их активного роста.

По мнению эксперта, появление грибов в цветочных горшках — вполне ожидаемое явление. Несмотря на забавный вид, такие грибы представляют потенциальный риск для растений. Специалист настоятельно советует их удалить.

«В почву споры могут попасть через окно, одежду или изначально населять используемую почвенную смесь. <> Для того чтобы предотвратить дальнейшее распространение гриба необходимо удалить споры: для этого убираются шляпки грибов и удаляется верхний слой почвы глубиной до 5 см», — рассказала Алешина.

Чтобы предотвратить повторное появление грибов, специалист рекомендует в первую очередь отрегулировать полив, избегая переувлажнения грунта. В качестве второй меры стоит покрыть поверхность почвы слоем мелкого стерилизованного гравия. Это создаст физический барьер и изменит микроклимат у корней.

Ранее сообщалось, что найденный в Подмосковье гриб веками сводил с ума людей из-за своей таинственности.