Воробьев поздравил многодетные семьи Подмосковья и рассказал о поддержке: их более 114 тыс.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем многодетной семьи и рассказал о семьях, которыми гордится Подмосковье. Об этом он написал в своем канале на платформе на платформе «Макс».

«Поздравляю все многодетные семьи с праздником! Спасибо родителям за огромный труд, терпение и любовь, которую вы каждый день дарите детям», — написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, в Подмосковье насчитывается более 114 тыс. многодетных семей, в которых растут около 369 тыс. детей. За этими цифрами, как подчеркнул Воробьев, стоят родительская любовь, ежедневная забота, большой труд и умение быть опорой друг для друга.

Губернатор привел несколько примеров. Так, Елена Клименко из Домодедово вместе с мужем Сергеем воспитывает десятерых детей — шестерых дочерей и четверых сыновей. В этом году Елена удостоена почетного звания «Мать-героиня». Она также основала в деревне Акулинино воскресную школу при храме Архангела Михаила, где служит ее муж. Здесь дети и семьи находят поддержку, внимание и душевное тепло.

Фото: [ max.ru/vorobiev ]

Инна Дальниченко из Серебряных Прудов тоже удостоена звания «Мать-героиня». Она воспитывает 11 детей. Ее супруг Сергей погиб при выполнении боевой задачи на СВО и посмертно награжден Орденом Мужества. Сегодня Инна продолжает заботиться о большой семье, сохраняя для детей самое главное — любовь и поддержку.

Фото: [ max.ru/vorobiev ]

Владимир и Марина Чураковы из Лобни растят 11 детей. В их семье любят спорт, ведут активный образ жизни и с ранних лет прививают детям эти ценности. Семья награждена федеральной наградой «Родительская слава», Марина также отмечена знаком «Материнская слава» и Орденом Преподобного Сергия Радонежского.

Фото: [ max.ru/vorobiev ]

Ирина и Илья Савиновы из Орехово-Зуево вместе уже 29 лет и воспитывают семерых детей. Ребята добиваются успехов в учебе, творчестве и спорте, участвуют в олимпиадах и конкурсах. Ирина Александровна отмечена знаком отличия «Материнская слава».

Фото: [ max.ru/vorobiev ]

Как отметил Воробьев, власти стараются, чтобы многодетные семьи в Подмосковье чувствовали поддержку. Для них предусмотрены льготы на школьное питание и проезд, выплаты, помощь с отдыхом и оздоровлением детей, а также адресная помощь в решении бытовых вопросов.

«Пусть в ваших домах всегда будут тепло, взаимопонимание, радость и уверенность в завтрашнем дне. Здоровья вам и вашим близким!» — отметил Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что в 56 муниципалитетах Подмосковья отмечают День многодетной семьи, который приурочен к памяти Кирилла и Марии.