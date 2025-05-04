Воробьев: в Подмосковье удалось восстановить электроснабжение для основной части региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале проинформировал о ходе работ, направленных на восстановление электроснабжения региона. В настоящее время проблемы актуальны для шести округов.

По словам Воробьева, на четвертые сутки после циклона, последствия которого энергетики назвали самыми тяжелыми за последние 15 лет, в регионе удалось восстановить электроснабжение для основной части территорий.

«Самыми непростыми остаются Истра, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин», — написал губернатор Воробьев.

Губернатор уточнил, что по причине сильного ветра были повалены столбы. Погода стала препятствием для работы энергетиков. Как только они ремонтировали один участок, на другом был зафиксирован новый обрыв. Специалисты прикладывают все усилия, но из-за большого объема работы ликвидировать последствия циклона в кратчайшие сроки было тяжело.

«Спасибо коллегам из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска — оттуда на усиление Россетей Московского региона прибыли дополнительные бригады энергетиков», — отметил Андрей Воробьев.

Глава региона сообщил, что в настоящий момент устранение последствий на «высокой стороне» практически завершены. Теперь специалисты занимаются восстановлением фидеров — это высоковольтные линии по 110 кВ. Именно они доставляют до потребителей энергию от питающих центров. Губернатор также указал на проблему, которая возникает во время работ. Некоторые опоры расположены в болотистой местности. Энергетики нуждаются в дополнительном специализированном оборудовании.

«Делаем все, чтобы в распоряжении энергетиков такой техники было больше. Мы постарались максимально обеспечить электроэнергией — где-то на постоянной основе, где-то через генераторы — социальные объекты и коммунальную инфраструктуру: котельные, водозаборные узлы и канализационные станции», — сообщил губернатор Московской области.

По данным Воробьева, бригады работают в круглосуточном режиме. Губернатор поблагодарил жителей региона, которые передают данные о прорывах. Слова благодарности также прозвучали в адрес сотрудников «Россети», «Мособлэнерго», глав округов региона и коммунальщиков.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о планах по ремонту дорог.