Губернатор Подмосковья рассказал о планах по ремонту дорог

В 2025 году в Подмосковье планируют отремонтировать около 1,5 тыс. участков дорог. Реализацию программы ремонта, а также содержание дорог губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на еженедельном совещании с правительством Московской области и главами округов.

«Региональные, муниципальные, федеральные дороги — все они наша зона ответственности. Погода стабилизировалась, и с понедельника мы начали обновлять дорожное покрытие. Президент [России Владимир Путин] вчера сделал акцент на том, что нельзя снижать темпы этой работы, все должно быть выполнено эффективно и качественно. <…> Важно, чтобы в каждом муниципалитете жители были в курсе, какие дороги и в какой срок будут обновлены», — сказал губернатор.

Дорожная сеть Подмосковья включает федеральные, региональный и муниципальные объекты, ее протяженность составляет 45 тыс. км. Обслуживанием дорог занимаются более 4,6 тыс. человек и свыше 7,1 тыс. единиц специальной техники.

В этом году ремонт затронет более 300 региональных и свыше 1,1 тыс. муниципальных участков. При формировании программы ремонта учитывались результаты обследований, интенсивность движения, нагрузка в часы пик и обращения жителей. С полным перечнем работ можно ознакомиться на сайте.

К работам уже приступили на 66 дорогах, до конца недели они начнутся еще на 20 объектах. Специалисты уложили более 14 тыс. кв. м нового покрытия и отфрезеровали свыше 100 тыс. кв. м старого, проведут демонтаж и установку бортового камня, устройство песчаного и щебеночного оснований и не только.

«За март–апрель мы выполнили 82% плана уборки, небольшие коррективы внес снегопад. Задача — до 1 мая обеспечить полностью уборку центральных дорог, до 15 мая завершить цикл уборки непосредственно всей дорожной сети», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.