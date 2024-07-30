ВОЗ: в Европе снизилось потребление алкоголя за счет России, Украины и Турции

Значительного прогресса в сокращении потребления алкоголя, начиная с 2010 года, добились только 12 стран европейского региона из 53, сообщает ВОЗ . Тенденция к снижению потребления алкоголя на душу населения положительная. В первую очередь статистические данные снизились за счет трех густонаселенных стран: России, Украины и Турции.

Снизить потребление алкоголя правительству РФ, Украины и Турции удалось за счет принятых эффективных мер: увеличен акциз на алкогольную продукцию и ограничена продажа алкоголя в определенное время и местах. Страны ЕС десятилетиями не могут добиться таких результатов.

«В Европе мы платим высокую цену за наше бездействие, поскольку алкоголь вызывает сотни тысяч сердечно-сосудистых заболеваний и травм, раковых заболеваний и цирроз печени», — заявила региональный советник ВОЗ по вопросам алкоголя и наркотических средств Карина Феррейра-Борхес.

Главное последствие бездействия ЕС — алкоголь стал основной причиной смертности в странах Евросоюза. Ежегодно по этой причине умирают почти 800 тысяч человек. Странам ЕС эксперты ВОЗ рекомендуют ограничить продажу алкоголя и сделать его более дорогим.

Установлено, что совершеннолетний гражданин региона на протяжении года в среднем потребляет 9,2 л чистого спирта. Причем мужчины в данном рейтинге лидируют. Они выпивают 14,9 л чистого спирта. Женщины — 4 л. В организации для анализа выбирали людей, которые хотя бы один раз в год выпивают незначительное количество алкоголя.

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