Шутка, которая может задушить: врач предостерег от веселья в стиле «торт в лицо»

Популярная шутка — торт в лицо — может обернуться серьезными травмами. Резкий удар грозит повреждениями носа, губ, зубов и глаз, а внутри десерта нередко оказываются твердые элементы декора. О том, чем реально опасно такое поздравление, REGIONS рассказал заведующий травматологическим отделением Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Ибрагим Абакаров.

По словам врача, главный риск связан не с мягкой массой, а с резким ударом лица. Возможны ушибы и рассечения мягких тканей, травмы носа, губ, зубов и области глаз. Дополнительную угрозу создают свечи, шпажки и пластиковые украшения — при ударе они могут стать причиной серьезной травмы, вплоть до повреждения глаза или проникающего ранения.

Массовость таких травм именно в Подмосковье врач не подтверждает: доступные медицинские публикации не позволяют оценить частоту случаев без официальной статистики.

Теоретически возможна и аспирация — попадание пищи в дыхательные пути. Человек может внезапно вдохнуть в момент, когда торт оказывается у лица и кусочки нарушат проходимость дыхательных путей. Риск зависит от количества и консистенции пищи, положения головы и реакции человека. Внезапный удар также может вызвать испуг или защитный рефлекс. Абакаров предупредил, что намеренно направлять еду в лицо и рот небезопасно. Особая осторожность нужна с детьми, людьми с нарушением глотания и заболеваниями дыхательной системы. При этом утверждать, что торт в лицо часто приводит к удушью или смерти, оснований нет.

Медицинская помощь необходима при сильной боли, выраженном отеке, кровотечении, нарушении зрения, повреждении зубов или затруднении дыхания. Даже если травма кажется незначительной, повреждения глаз или зубов не всегда видны сразу. Спектр возможных последствий широк: от ссадин и ушибов до травм зубов, носа, глазницы и самого глаза.