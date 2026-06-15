«ВСУ снова кошмарят волгоградцев»: беспилотную опасность отменили утром 15 июня

В ночь на 15 июня в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности, сообщили novostivolgograda.ru.

По информации издания, режим ввели в 20:22 в воскресенье, 14 июня. Он продлился до 05:50. Все это время местные жители соблюдали меры предосторожности: оставались дома, держались подальше от окон и избегали открытых участков на улице.

«ВСУ снова кошмарят волгоградцев — всю ночь жители региона переживали, что могут быть атакованы дронами», — сообщили novostivolgograda.ru.

Корреспондент издания изучил официальные данные Минобороны, согласно которым атака беспилотных летательных аппаратов обошла регион стороной. В ночь на 15 июня Вооруженные силы Украины атаковали 13 регионов страны. Волгоградской области в этой сводке нет.

По информации издания, из-за введенных ограничений на полеты гражданских воздушных судов возникли проблемы с авиасообщением. В общей сложности девять рейсов были либо отменены, либо задержаны. Данное обстоятельство затронуло перелеты по нескольким направлениям. В числе городов, с которыми оказалось нарушено авиасообщение, — Москва, Санкт-Петербург, Анталья (Турция), Саратов и Краснодар.

Ранее губернатор Миляев сообщил, что БПЛА атаковали Тульскую область, есть погибшие и раненые.