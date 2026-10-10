«Второго дня не будет»: переговоры США, Украины и НАТО в Майами завершились досрочно

Консультации в Майами (штат Флорида), собравшие делегации США, Украины, «евротройки» (Великобритания, Франция, ФРГ), Еврокомиссии и НАТО, были прерваны, не дойдя до запланированного финала. О досрочном завершении встречи, ссылаясь на собственные источники, проинформировал корреспондент Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рауфоглу, сообщил ТАСС.

«Переговоры в Майами завершены раньше, чем планировалось. Источники сообщили мне, что второго дня не будет», — написал журналист в соцсети.

По информации издания, до этого агентство Reuters со ссылкой на информированные источники указывало: дискуссия 9 октября растянулась на шесть часов, а центральной темой стало формирование новой архитектуры безопасности в отношениях России и Европы.

Киев на этой встрече делегировал четверых. Возглавил украинскую группу Кирилл Буданов* — руководитель офиса Зеленского, внесенный Россией в перечень террористов и экстремистов. Вместе с ним во Флориду прибыли его заместитель Сергей Кислица, Давид Арахамия, стоящий во главе фракции «Слуга народа» в Верховной раде, и Рустем Умеров, руководящий Службой внешней разведки Украины.

Ранее Reuters сообщило, что в Майами делегации обсуждали идеи по территориальному вопросу Украины.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.