WP: военная и экономическая помощь Украине приостановлена по указу Трампа

Сотрудник американского конгресса на правах анонимности заявил газете Washington Post, что после приказа президента Дональда Трампа о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам Украина временно перестала получать экономическую и военную помощь. Информацию также подтвердили другие собеседники.

Украинский чиновник, который дал комментарий газете на условиях секретности, также подтвердил, что большая часть выплат для Украины теперь недоступна. По его данным, Киев продолжает получать прямую бюджетную помощь США. Средства направляют на выплату заработных плат государственным служащим и некоторые другие государственные дела.

Украинский чиновник утверждает, что приостановлены многие гуманитарные и энергетические программы. Деньги не получают организации, регулирующие антикоррупционные вопросы и деятельность новостных агентств.

Источники газеты утверждают, что США финансировали центр, который оказывал психологическую помощь украинским военнослужащим. Деятельность организации также приостановлена.

Ранее сообщалось, что американские чиновники потребовали от Трампа разрешить помощь другим странам.