Американские чиновники потребовали от Трампа разрешить помощь другим странам

Американские чиновники обеспокоены запретом президента США Дональда Трампа выделять помощь другим странам и требуют отменить его, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

21 января, на следующий день после инаугурации, новый глава США подписал указ, запрещающий в течение 90 дней оказывать любую помощь другим государствам.

По мнению американских чиновников и представителей гуманитарных организаций, выступающих против этого указа, подобный шаг может дать значительное преимущество Китаю и другим странам, стремящимся укрепить свои позиции на международной арене.

По данным некоторых источников, временное прекращение помощи может коснуться почти 1,5 млн людей, живущих со СПИДом в Уганде. Эти люди зависят от антиретровирусной терапии, обеспечиваемой американскими программами. Кроме того, гуманитарная помощь США жизненно необходима около 40 тыс. беженцев, находящихся в сирийском лагере.

Также сторонники отмены указа Трампа предупреждают о том, что потеря гуманитарной поддержки может привести к увеличению числа людей, готовых присоединиться к террористическим группировкам, что, в свою очередь, может угрожать глобальной безопасности.

Тем не менее Госдепартамент США в ответ на нарастающее беспокойство ранее выдал разрешение на продление контрактов по оказанию помощи в сирийском лагере на ближайшие две недели.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности построить жилье для беженцев из сектора Газа.