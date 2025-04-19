Захарова напомнила Мерцу о различных исторических периодах в развитии Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала недавнее заявление кандидата на должность канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Германия снова возьмет на себя ответственность.

Мария Захарова привела цитату Мерца. Предполагаемый будущий канцлер страны высказал мнение, что Германия готова снова взять на себя ответственность не только перед Европой, но и перед всем миром.

«Не громко, но надежно. Не высокомерно, а в партнерском духе», — заявил вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мария Захарова уточнила, что Германия прошла большой исторический путь. Когда Мерц говорит, что страна готова снова взять ответственность, важно уточнить, с какими событиями из прошлого он проводит параллель.

«Снова» — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» — написала в своем телеграм-канале Мария Захарова.

РИА Новости напомнило, что Фридрих Мерц возглавляет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. В апреле представители блока смогли найти компромисс с Социал-демократической партией, в рамках которого стороны заключили коалиционное соглашение для формирования нового правительства. СМИ предполагают, что в мае общественность проинформируют о вступлении в должность канцлера Мерца.

Ранее сообщалось, что Захарова резко высказалась о желании немцев атаковать Россию ракетами Taurus.