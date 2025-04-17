Главе Христианско-демократического союза (ХДС) необходимо понять, что удар Taurus по объектам России будет приравнен к прямому участию Германии в конфронтации на стороне Украины. Как сообщил ТАСС, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, так как без прямого участия немецких военных вести стрельбу крылатыми ракетами Taurus не получится, подобное развитие событие будет расценено в соответствии с предпринятыми действиями.

«Удар ими по любым российским объектам критически важной транспортной инфраструктуры, а в качестве цели <…> Мерц уверенно обозначал Крымский мост, <…> так вот все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии», — заявила Захарова.

При этом она сделала поправку, подчеркнув, что киевский режим не сторона, а инструмент в этой манипуляции Западных стран.

Ранее Захарова высказалась о ситуации, сложившейся в Гагаузии и вокруг главы автономии Евгении Гуцул. По заявлению официального представителя МИД, руководство Молдавии практикует в своей работе тоталитарные методы и ущемляет законные права граждан.