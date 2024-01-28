Захарова рассказала, как СМИ узнали о «голой вечеринке»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в интернет-мессенджере прокомментировала информацию о том, что новость о «голой вечеринке» стала известна общественности после доноса.

Тему «голой вечеринке» затронула в своем интернет-мессенджере телеведущая Ксения Собчак. Она заявила, что режиссер Никита Михалков проинформировал президента о частном мероприятии.

«Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку», — написала Ксения Собчак.

В своем telegram-канале Никита Михалков опровергнул информацию, опубликованную телеведущей. Он отметил, что во время встреч с президентом Владимиром Путиным находит много других важных тем для обсуждения. Разговаривать о «геронтологическом празднике жизни» звезд шоу-бизнеса нет ни желания, ни времени.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на видео и фото видно, что на мероприятии присутствовали представители СМИ. Доказательств этому много, но самое очевидное — качественная профессиональная аппаратура для съемок. Также зафиксировано, как звезды шоу-бизнеса, которые присутствовали на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, давали интервью и позировали.

Представители лицензионных СМИ не имеют право вести съему на частной вечеринке без разрешения ее организаторов. Их бы просто не пустили внутрь помещения, отметила Захарова.

«Тихо млею, когда читаю про «приватный» характер голодраного шабаша. Про то, как «кадры частной вечеринки были слиты в сеть» и «закрытое мероприятие поневоле стало достоянием общественности, просочившись в интернет»», — написала официальный представитель СМИ Мария Захарова.

Мария Захарова отметила, что ни о каких доносах не может быть и речи. Организаторы были заинтересованы в том, чтобы о вечеринке узнало как можно больше людей, иначе не приглашали бы так много корреспондентов.

После громкого скандала активисты подавали в суд на клуб, где проходила вечеринка. Адвокат Елена Зарецкая рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие шансы у обратившихся в суд общественников.