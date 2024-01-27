«Пока не станут банкротами»: россияне могут бесконечно требовать деньги у клуба Mutabor

Против столичного клуба Mutabor, где прошла прогремевшая на всю страну «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой, подали очередной судебный иск. В Лефортовский суд Москвы на этот раз обратился активист из Тюмени, требующий возмещения морального ущерба.

Число аналогичных исков, подаваемых со всех уголков России, только растет с каждым днем. А потому возникает закономерный вопрос — как долго и в каком количестве граждане могут требовать денег у владельцев заведения. Разобраться в этом нам помогла адвокат Елена Зарецкая.

«На самом деле, не существует ограничений по части количества исков, предъявляемых к ответчику. Единственное ограничение содержит Гражданский Кодекс РФ, который гласит, что спор не может быть повторно рассмотрен между одними и теми же сторонами и по одним и тем же основаниям», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Каждый человек, добавила она, если посчитает, что его права были нарушены, единожды может подать иск к клубу «Мутабор». Однако имеется много юридических нюансов, и после подачи иска суд может вернуть его назад, оставить без движения или рассмотрения.

«В конечном итоге подача заявления и даже его принятие судом не означает, что иск удовлетворят или, даже если удовлетворят, то взыщут огромные суммы. Но в целом подавать могут все россияне, пока владельцы Mutabor не станут банкротами. Вопрос только в том, удовлетворят ли все эти нескончаемые иски. Я очень в этом сомневаюсь», — подчеркнула Зарецкая.

Тем, кто считает себя пострадавшими, напомнила эксперт, нужно еще доказать, что именно просмотр кадров с «голой вечеринки» причинил им морально-нравственные страдания. Сделать же это нелегко.

Ранее мы сообщали, чем ивент-агентство могло испортить скандальную вечеринку Ивлеевой.