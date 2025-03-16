Представитель МИД Украины Тихий назвал Лукашенко «тараканом»

Георгий Тихий, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины, выразил своё возмущение в социальной сети X в ответ на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «был мне как сын, но повёл себя как гнида».

В недавнем интервью Александр Лукашенко рассказал, что в прошлом у него были довольно теплые отношения с президентом Украины, и он давал ему рекомендации. По мнению белорусского лидера, если бы Зеленский тогда прислушался к его советам, то ситуация сложилась бы иначе.

Лукашенко полагает, что сейчас на Украине нет политиков, с которыми можно было бы договориться. Однако, по его словам, некоторые представители власти тайно связывались с российским президентом.

Представитель внешнеполитического ведомства Украины Тихий написал, что оскорбления в адрес главы его государства недопустимы. И назвал Лукашенко «соучастником нападения РФ на Украину».

«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану», — написал Тихий в Х.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал, мол Украина предлагала ему создать в Белоруссии лагеря для военнопленных.