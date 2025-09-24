«Жаль»: краевед рассказал, что все реже встречает на улицах милых и добрых чудаков

Краевед Георгий Багдыков поделился школьными воспоминаниями, как менялась жизнь в Ростове-на-Дону в период перестройки, сообщил rostovgazeta.ru.

Краевед рассказал, что город менялся быстро. На улицах стали появляться музыканты, исполняющие композиции для прохожих. Рядом художники выставляли свои картины в стиле «Митьков». А уличные фотографы могли снять мимо проходящих людей. Некоторые люди заметно отличались от других горожан: яркая одежда и необычные аксессуары. Так появились неформалы.

«"Митьки" — это группа художников. Изначально она появилась в Ленинграде (нынешнем Санкт-Петербурге). Названа была по имени одного из участников — Дмитрия Шагина. В восьмидесятые годы, в годы перестройки, группа переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных "сочувствующих"», — рассказал эксперт.

Краевед Георгий Багдыков рассказал, что встречал на улице в центре города людей, поведение которых отличалось от других. Например, один мужчина покупал много книг, складывал их в мешок и уходил. Так горожанин поступал неоднократно. Позже выяснилось, что необычный мужчина — Эдуард Владимирович Кулигин, который в любое время года и погоду продавал книги возле входа в областной музей краеведения. О нем позже рассказал известный ростовский журналист Александр Оленев.

Эксперт отметил, что в современном Ростове-на-Дону встретить необычных людей сложно.

«Все реже и реже встречаю я милых, добрых чудаков на наших улицах. Жаль. Ведь мир без них, таких никогда не унывающих людей, становится серым и скучным. Именно они делают его цветным и веселым», — отметил Георгий Багдыков

