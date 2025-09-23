Подмосковные дети сделали сенсационную историческую находку в руинах усадьбы

Во время образовательной экскурсии в заброшенную усадьбу Зендиково под Каширой школьники совершили уникальную находку — старинную трость, поразительно напоминающую те, что использовал Александр Пушкин для тренировки руки перед дуэлями. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS.

Как рассказала краевед Александра Шмелева, проводившая для детей лекцию о русской игре «Калечина-малечина», артефакт обнаружили при переходе через овраги усадьбы сразу после теоретического занятия. Экспертиза показала, что трость выполнена в технике мастеров дагестанского села Унцукуль и, вероятно, является частью трости-клинка с металлическим штифтом для скрытого оружия.

По словам юриста Ивана Соловьева, пообщавшегося с РБК, если артефакт признают культурной ценностью, его передадут государству с выплатой 50% стоимости находки владельцу земли и обнаружившему.

Усадьба Зендиково, построенная в конце XVIII века в классическом стиле, принадлежала коллежскому асессору князю Николаю Барятинскому и его сыну-гвардейцу, а позднее — профессору Ивану Двигубскому. Находка может иметь прямое отношение к бывшим владельцам, поскольку подобные дорогие трости были атрибутом знати пушкинской эпохи. Сейчас главный дом усадьбы представляет собой руины, но периодически территория очищается от мусора, что и позволило сохранить исторический артефакт.

