Желтая линия, шум колес и запрет на переход: какие правила безопасности напомнили пассажирам в Подольске

В подмосковном Подольске прошло профилактическое мероприятие «Сохрани себе жизнь». По информации организаторов, в рейде в среду, 10 июня, приняли участие делегаты от местной администрации, сотрудники административно-пассажирской инспекции региона, представители Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), работники линейного отдела внутренних дел, а также добровольцы-волонтеры.

Главная задача, которую ставили перед собой участники рейда — донести до горожан и приезжих, насколько важно неукоснительно выполнять требования безопасности, находясь недалеко от рельсов. В рамках этой профилактической работы было роздано свыше полутора сотен специальных памяток. В каждой из них содержались наглядные иллюстрации и текстовые предупреждения о том, как избежать трагедии на железной дороге.

Участники рейда обратили особое внимание на несколько ключевых запретов. Категорически нельзя переходить железнодорожные пути в неположенных для этого местах. Также под строжайшим запретом — переход перед движущимся или приближающимся составом.

Организаторы пояснили, что шум колес способен создавать опасную иллюзию, при которой кажется, что поезд находится гораздо дальше, чем на самом деле. Кроме того, активисты напомнили пассажирам о желтой разметочной линии на платформе: она обозначает минимально безопасное расстояние от края перрона, за которое заступать нельзя.

Организаторы призвали граждан быть внимательными и осторожными на железной дороге и беречь себя и своих близких.

Ранее сообщалось, что в Подольске 43 предприятия попали в поле зрения комиссии по нелегальной занятости.