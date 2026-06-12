В Подольске 43 предприятия попали в поле зрения комиссии по нелегальной занятости

В четверг, 11 июня, в Подольске состоялось заседание рабочей группы, действующей при межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Как сообщается в информации от организаторов, ключевые сведения для обсуждения предоставила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Московской области.

Как уточняется в материалах заседания, внимание членов комиссии привлекли 43 местных предприятия и организации. Повестка встречи, поясняют в рабочей группе, предполагала детальный разбор ситуаций в трех типах компаний.

Первая категория — те, где персоналу платят меньше официального регионального МРОТ (минимального размера оплаты труда). Вторая — фирмы, в которых среднемесячные доходы сотрудников опускаются ниже отраслевых показателей по конкретному виду экономической деятельности. Третья — организации, имеющие дело с налогоплательщиками на спецрежиме, который официально именуется «Налог на профессиональный доход».

В администрации городского округа отметили, что по итогам встречи был сформирован ряд обязательных рекомендаций. Организациям предписано в срок до 23 июля предоставить в адрес рабочей группы следующие документы: заверенные копии договоров на граждан, работающих по совместительству и оказывающих услуги предприятиям, заверенные копии штатного расписания, а также план проведения мероприятий, направленных на повышение заработной платы сотрудников.

Кроме того, принято решение повторно вызвать на заседание те предприятия, которые по каким-либо причинам не смогли присутствовать на этой встрече. Рабочая группа продолжает мониторинг ситуации с нелегальной занятостью в регионе.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошло совещание по развитию транспортной инфраструктуры.