Желтые листья на белом снегу: российский курорт показал сказочный кадр ранней зимы

Шерегеш встретил утро в зимнем убранстве. Жители курорта и туристы с самого утра четверга, 8 октября, делятся в социальных сетях фотографиями заснеженных гор — снег, выпавший накануне, так и не растаял, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На одном из кадров, сделанных в поселке, контраст осени и зимы особенно заметен. На переднем плане — крупные желтые листья, повисшие на ветке прямо перед объективом. Они еще хранят осенние краски, но уже припорошены снегом.

За ними открывается панорама: дорога, уходящая вдаль, заснеженные ели, чьи ветви прогибаются под тяжестью снега, и крыши домов, укрытые белым покрывалом. На заднем плане возвышается гора с заснеженной вершиной, а над ней — ярко-синее небо с редкими облаками. Провода линий электропередачи, протянутые вдоль дороги, тоже припорошены снегом. Картина выглядит почти сказочной — осень и зима встретились в одном кадре.

В народе существует примета: ровно через месяц после первого снегопада зимний покров остается уже до весны. Верить в нее или нет — каждый решает сам, но в этом году синоптики, к слову, прогнозируют затяжную осень и теплую малоснежную зиму. Так что ранний снег в Шерегеше может оказаться лишь эпизодом, а не предвестником затяжной зимы.

Тем не менее фотографии заснеженного курорта уже успели создать настроение приближающегося зимнего сезона. Для Шерегеша, известного как один из главных горнолыжных центров Сибири, первый снег — всегда событие. Он дает надежду на хорошую подготовку склонов и скорое открытие сезона, хотя до этого еще далеко: снежный покров должен стать устойчивым, а инфраструктура — пройти необходимую подготовку.

Ранее синоптик Винштейн высказал мнение, что зима в России не будет аномально теплой в 2026–2027 году.