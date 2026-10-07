Полярный вихрь, осцилляции и Эль-Ниньо: что будет определять погоду зимой 2026–2027 года

С наступлением осени самое время присмотреться к первым прогнозам на зиму. Большинство из них сходится в одном: сезон обещает быть переменчивым. Что стоит за такими расчетами и чего ждать на самом деле, Погоде Mail объяснил Илья Винштейн, синоптик и администратор проекта «Синоптика».

Когда речь идет о долгосрочных прогнозах, взгляд специалистов в первую очередь прикован к осцилляциям — масштабным атмосферным «рубильникам». Именно от их состояния зависит, какой тип циркуляции возьмет верх в Северном полушарии.

«Главный источник всех долгосрочных сценариев — расчеты компьютерных климатических моделей, которые предсказывают общую циркуляцию атмосферы на месяц и сезон. Важный момент: это не конкретный прогноз погоды, а лишь оценка тенденций и общей циркуляции, то есть будет ли температура выше, около или ниже нормы», — отметил эксперт.

При отрицательной фазе, по информации эксперта, расклад иной. Над Арктикой давление подрастает, полярный вихрь теряет силу, струйные течения искривляются, и удерживать холод становится все труднее. В итоге холодный воздух устремляется в средние широты. Такой сценарий, по словам Винштейна, уже сегодня читается в компьютерных моделях. А высокое давление над Канадой и Гренландией может говорить об отрицательной фазе AO, ослаблении полярного вихря и повышенной вероятности арктических вторжений.

«Пожалуй, одна из самых важных — арктическая осцилляция, или АО. Связана с атмосферным давлением над Арктикой, — объяснил синоптик. — Когда давление низкое, полярный вихрь удерживает холодный воздух, и он не проникает в умеренные широты. Наблюдается относительно теплая погода — это положительная фаза AO».

Не стоит сбрасывать со счетов и Эль-Ниньо, уверен эксперт. Кроме того, в текущем году прогнозируется отрицательная фаза, а она увеличивает вероятность суровых морозов на северо-западе и севере страны. Ту же фазу увязывают с ростом давления над Канадой, Гудзоновым заливом и Гренландией.

На данный момент эти индикаторы не дают веских оснований говорить, что зима выдастся нетипично теплой — как, скажем, в сезоне 2019–2020 годов, когда наблюдалась выраженная положительная фаза арктической осцилляции на фоне крайне низкого давления над Арктикой. Сегодня ситуация складывается зеркально противоположная.

«Наиболее вероятно, что зима будет очень изменчивой в европейской части России и на Урале. Волны тепла и холода могут часто сменять друг друга, а по итогам трех месяцев среднесезонная температура способна оказаться в пределах нормы. Частая трансформация воздушных масс также может сопровождаться повышенной изменчивостью погоды и значительным количеством осадков», — подвел итог синоптик.

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