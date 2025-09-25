Жителей Подмосковья призвали до 31 октября не раздавать незнакомым людям черных котят

В чатах помощи животным Видного появилась информация, что в октябре зооволонтеры прекратят пристраивать черных кошек и котят. Волонтеры в беседе с корреспондентом REGIONS подтвердили информацию.

Волонтеры рассказали, что в преддверии западного праздника Хэллоуин люди, имеющие склонности к психическим расстройствам, забирают из приютов черных котов и котят. Животных могут использовать для различных ритуалов. Для исключения такого риска волонтеры временно вводят запрет на выбор черных котов. В зоне риска также питомцы рыжей окраски, поэтому иногда в их выдаче также отказывают.

«Мы видим, что случаи издевательств над черными котами чаще всего связаны именно с этими ритуалами и обрядами, которые не имеют ничего общего с гуманным отношением к животным. Поэтому мы вынуждены заранее предупреждать и ограничивать пристройство, чтобы обезопасить их», — рассказал зоозащитник Алексей Иванов.

Зоозащитник Иванов призвал жителей региона помогать волонтерам и не отдавать незнакомым людям черных котят вплоть до 31 октября.

Зооволонтер из Видного рассказала, что получила запрос на выдачу черных котят на октябрь. Можно было бы пристроить четырех котят, но волонтер в просьбе отказала.

Ранее сообщалось, что фотограф Барташов годами выслеживает редких животных Подмосковья.