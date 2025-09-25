От ракетницы до фотоловушек: фотограф Барташов годами выслеживает редких животных Подмосковья

Фотограф рассказал, что с опытом стал лучше понимать животных. Первое время он особенно боялся медведей, поэтому в лес всегда отправлялся с ракетницей. Уникальные кадры хищника ему удалось сделать в чаще Сергиево-Посадского заказника «Журавлиная Родина». Однако до этого он на протяжении пяти лет периодически гулял по лесам в надежде встретить медведя.

«С медведем, конечно, встретиться страшно», — признается Игорь.

Фотограф рассказал, что для фото ему не нужен близкий контакт с животными. Достаточно выйти на след хищника и рядом расставить фотоловушки. Барташову хочется через свои работы показать жителям Подмосковья, какие редкие животные проживают в регионе. Так появились снимки енотовидной собаки и лесной куницы. Иногда приходится проявлять хитрость и смекалку. Например, фотографу не удавалось встретиться с куницей на протяжении 2,5 лет. Барташов узнал о любви зверька к меду.

«Я повесил поилку для хомяков, и куница быстро сообразила, как ею пользоваться. Приходила и пила мед, как домашний питомец. Это было очень смешно», — делится фотограф.

По словам фотографа, в подмосковных лесах проживают рыси и волки.

