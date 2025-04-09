Жители Ижевска неоднозначно оценили строительство хоккейной площадки в честь Овечкина

В пресс-службе застройщика на странице «Железно. Ижевск» в соцсети «ВКонтакте» проинформировали, что в городе появится хоккейная площадь «Точка 895». В сообщении указано, что новый объект станет местом силы. Его посвятят хоккеисту Овечкину. На стадионе будет размещена информация о легендарном спортсмене, начиная от биографии и заканчивая его рекордами в хоккее.

«Когда Овечкин бьет рекорды, мы не просто аплодируем. Мы строим хоккейную площадь „Точка 895“», — указано в сообщении.

По данным издания, жители активно комментировали информацию о строительстве. Одна из горожанок Анна предложила пригласить на открытие хоккейной площадки Александра Овечкина. Однако многих ижевчан беспокоили другие вопросы. Например, поступило предложение строить школы и детские сады.

По информации издания, горожанка Екатерина высказала обеспокоенность из-за отсутствия парковочных мест. По ее мнению, хоккейная коробка появится на месте парковки. Она рассказала, что при выборе квартиры учитывала доступность парковочных мест. В итоге придется искать свободные места.

«При покупке квартиры был один план, в итоге оказался другой. Правила меняются на ходу. При выборе квартиры учитывался тот факт, что здесь много парковок, а получается, будем искать места свободные», — написала Екатерина Н.

В компании заверили, что строительство не отразится на доступности парковочных зон.

Ранее сообщалось, что Sports.ru запустил петицию о переименовании грецкого ореха в овечкинский.