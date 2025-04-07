Sports.ru запустил петицию о переименовании грецкого ореха в овечкинский

Портал Sports.ru объявил о запуске петиции о переименовании грецкого ореха в овечкинский после того, как нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Издание считает, что выдающийся российский форвард достоин увековечивания.

Sports.ru пообещал направить официальное обращение в Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН закрепить новое имя, если петиция соберет более 10 тыс. подписей. В настоящее время проголосовало более 1,2 тыс. человек.

6 апреля Александр Овечкин в матче с «Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ и обошел Гретцки в списке лучших снайперов лиги.

Ранее стало известно, что НХЛ собирается распродать на сувениры кусочки льда с арены, на которой Овечкин установил свой рекорд.